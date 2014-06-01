Выборы президента Украины: ЦИК рассмотрела все протоколы

В субботу, 31 мая, ЦИК завершила рассмотрение протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования в пределах территориальных избирательных округов на выборах президента Украины, которые состоялись 25 мая.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, пишет УНИАН.

В этот день для рассмотрения и дальнейшей обработки было принято 23 протокола ОИК об итогах голосования с пометкой "Уточненный".

"Согласно части первой статьи 84 Закона Украины "О выборах Президента Украины", комиссия на своем заседании в течение 10 дней, но не позднее чем на третий день со дня получения всех протоколов ОИК об итогах голосования в пределах соответствующих территориальных избирательных округов на их основании, в том числе с пометкой "Уточненный", и протокола ЦИК об итогах голосования в пределах зарубежного избирательного округа должна установить результаты выборов президента Украины, о чем составлен соответствующий протокол", - добавили в ЦИК.

Следовательно, официальные результаты выборов президента будут установлены до 3 июня включительно.

В то же время ЦИК своим постановлением установила, что голосование в пределах территориальных избирательных округов № 41-46, 48, 51-57, 105-113, 116, образованных в пределах Донецкой и Луганской областей, на внеочередных президентских выборах не состоялось.

Напомним, 30 мая Центризбирком на своем заседании завершил прием оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на внеочередных выборах президента.

Добавим, что, по данным ЦИК, на выборах уверенно побеждает Петр Порошенко, инаугурация которого состоится в центре Киева - на Майдане Независимости.