Из-за российских наемников в Украине погибли 122 человека - ГПУ

Из-за преступных действий наемников из России на территории Украины погибли 122 человека, в то же время ранения получили около 200 человек.

Об этом сообщили в Генпрокуратуре, которая начала досудебное расследование по факту вербовки и подготовки наемников для участия в террористической деятельности в Украине, пишет Украинская правда.

"С целью решения военного конфликта, совершения терактов в Донецкой и Луганской областях, свержения государственной власти и нарушения территориальной целостности Украины, граждане РФ создали на территории Российской Федерации незаконные вооруженные формирования - специальные учебные центры, в которых производится вербовка, финансирование и обучение наемников", - заявили в ГПУ.

По данным ведомства, вооруженные наемники за материальное вознаграждение в военном снаряжении беспрепятственно пропускаются должностными лицами Пограничной службы ФСБ России в Украину, где принимают активное участие в террористической деятельности.

"По данным следствия, добыты неопровержимые доказательства совершения гражданами России преступлений, предусмотренных ч.1 ст.437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание военного конфликта), ч.5 ст.260 (создание непредусмотренных законом вооруженных формирований, что привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям), ч.1 ст.447 (наемничество), ч.3 ст.258 (теракт)", - резюмировали в Генпрокуратуре.

Кроме вышесказанного напомним, ранее СМИ писали, что с начала антитеррористической операции в восточных областях Украины погибли более 50 силовиков, среди них - военные, милиционеры и бойцы добровольческого батальона "Донбасс".

В то же время, по данным пресс-офицера АТО Алексея Дмитрашковского, только в Донецке в ходе АТО были убиты не менее 200 террористов.