Второй батальон Нацгвардии прибыл под Славянск: уже задерживает сепаратистов

Под захваченный террористами Славянск Донецкой области прибыл второй батальон Национальной гвардии и уже приступил к своим прямым обязанностям.

Об этом секретарь СНБО Андрей Парубий сообщает на своей странице в Facebook.

"Второй батальон Национальной гвардии Украины, сформированный из бойцов самообороны Майдана, вступил в боевые посты вокруг Славянска. Сегодня они уже осуществили первое задержание сепаратистов", - рассказал Парубий.

"Перед отъездом, на построении в Новых Петровцах, ребят благословил на боевой чин священник, который прошел с нами весь Майдан", - подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее "Главред" сообщал, что в Славянске продолжается активная фаза антитеррористической операции. Бои между украинскими военными и террористами то возобновляются, то снова наступает затишье. Слышатся пулеметные очереди и взрывы .

Фото: Facebook Андрея Парубия