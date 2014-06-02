Подробности боя в Луганске: на помощь пограничникам выслали истребитель

В Луганске на помощь пограничникам, которые отбивают атаки террористов, был выслан истребитель, однако вести прицельный точечный огонь в городе он не смог.

Об этом сообщает "ОстроВ".

Кроме вышесказанного напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщали, что в Луганской области боевики напали на пограничный отряд. Между пограничниками и террористами начался бой.

В ГПСУ отмечали, что боевики вооружены минометами и пулеметами, а среди пограничников уже есть раненые.

Также сообщалось, что пограничники уже отбили три волны атаки боевиков.

Позже в Госпогранслужбе добавили, что боевики продолжают подтягивать силы и вооружение к управлению отряда. Так, по состоянию на 7:00 количество террористов выросло до 400 человек.

По имеющейся информации, террористы заблокировали жителей дома, находящегося рядом с пограничной частью, и ведут огонь из окон квартир мирных жителей, что делает невозможным для пограничников ведения прицельного огня.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночь на 31 мая пограничники отбили нападение террористов на отдел пограничной службы "Дьяково" в Луганской области.

Видео: Владислав Сергеевич Болдырев, Ирина Осипова