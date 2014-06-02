Атака террористов в Луганске: ранены семеро пограничников - Тымчук

В Луганске в результате штурма террористами Луганского погранотряда ранения получили семеро пограничников. В то же время о потерях среди боевиков нет данных.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Террористы используют минометы и крупнокалиберные пулеметы. При этом к ним постоянно прибывает подкрепление - на данный момент общая численность боевиков достигает 500 человек", - написал военный эксперт.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщали, что в Луганской области боевики напали на пограничный отряд. Между пограничниками и террористами начался бой.

В ГПСУ отмечали, что боевики вооружены минометами и пулеметами, а среди пограничников уже есть раненые.

Также сообщалось, что пограничники уже отбили три волны атаки боевиков.

Позже в Госпогранслужбе добавили, что террористы заблокировали жителей дома, находящегося рядом с пограничной частью, и ведут огонь из окон квартир мирных жителей, что делает невозможным для пограничников ведения прицельного огня.

Между тем, появилась информация, что на помощь пограничникам был выслан истребитель, однако вести прицельный точечный огонь в городе он не смог.

Видео: BorderGuardService