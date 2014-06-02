Яценюк просит мир противостоять России и предупредил об огромной катастрофе

В случае, если мировое сообщество не будет противостоять агрессивным действиям, которые Россия предпринимает в Украине, в частности, если продолжит, как и раньше, вести дела с РФ после аннексии Крыма, это грозит огромной катастрофой, причем не только нашей стране.

Об этом заявил украинский премьер-министр Арсений Яценюк в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine, статью которого публикует Инопресса.

В частности, он сказал о дополнительных санкциях ЕС против России. "Мы должны сделать все, что в наших силах, использовать все средства, чтобы заставить Россию исполнять взятые на себя международные обязательства. Мы должны решительно и сплоченно противостоять тому, что Россия делает в Украине", - уверен Яценюк.

Санкции ЕС, по его мнению, как раз и имеют это своей целью, помимо того, в число их задач входит "возвращение России за стол переговоров".

Вместе с тем, Яценюк отверг возможность прямых переговоров между президентами Украины и РФ Петром Порошенко и Владимиром Путиным. "У нас не осталось доверия к российскому правительству. Москва всегда будет жульничать. Сейчас мы можем вести переговоры с Россией исключительно в женевском формате с участием четырех сторон: Украины, России, ЕС и Америки", - подчеркнул премьер.

Речь, по словам политика, идет не только об Украине, а о порядке в мире в целом. "Ведь Россия нарушила устав ООН, - напомнил Яценюк. - От нас зависит, будет ли спасен нынешний международный порядок и сохранен мир в Европе".

Что касается Крыма, отметил глава Кабмина, "Киев никогда не смирится с его аннексией". Украинская сторона уже обратилась в международные суды. Больше всего Яценюк опасается того, что с Крымом в долгосрочной перспективе поступят так же, как с Южной Осетией и Абхазией после российско-грузинской войны 2008 года.

"Это было бы огромной катастрофой. Если мир продолжит вести дела с Россией, как будто ничего не произошло, последствия для сторон могут оказаться предельно серьезными. Ведь Крым - случай не украинского, а глобального масштаба. Если никто не устрашит Россию, последствия будут катастрофическими", - предупредил Яценюк.

Также он прокомментировал газовые противоречия двух стран, подчеркнув, что Украина хочет только одного - честного договора: "Газ нельзя использовать в качестве политического оружия. Москва не имеет права увеличивать цену вдвое только из-за того, что Украина подписала политическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС".

Украина выступает за комплексную и рыночную цену в российско-украинских газовых отношениях и готова выплатить все свои долги, но перед этим необходимо подписать договор. "Если же Россия не захочет прийти к соглашению, мы подадим в суд. Россия конфисковала в Крыму украинскую собственность, в том числе и газ, в результате чего Украина потеряла миллиарды долларов", - добавил Яценюк.