Нападение террористов в Луганске: пограничники ждут подкрепления от сил АТО

Луганские пограничники, на которых напали террористы и которые на протяжении многих часов отбивают их нападения, получат наземное подкрепление и помощь со стороны сил АТО.

Об этом сообщил начальник Отдела по вопросам взаимодействия со СМИ, обеспечения доступа к публичной информации Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, пишет УНИАН.

В то же время он рассказал о перемирии с террористами.

"Действительно, была достигнута договоренность о перемирии с целью эвакуации раненых. Однако около 13:30 оно закончилось и сейчас снова идет обстрел воинской части", - сообщил Слободян.

Он напомнил, что в штурме пограничного отряда в Луганске принимают участие около 500 террористов, которые, кроме стрелкового оружия, используют минометы и крупнокалиберный пулемет.

По словам Слободяна, пока пограничники не дождались никакого подкрепления со стороны сил антитеррористической операции: "Самолеты действительно были. Они пролетели несколько раз над местом события и улетели".

Между тем, он объяснил, почему из самолетов не был открыт огонь по террористам.

"Самолет должен стрелять, как минимум, по танку и на открытой местности. А в городе, где жилые дома, где террористы прячутся под балконами, в подъездах и за деревьями, применение самолета будет нецелесообразным", - сказал Слободян.

Также он сообщил, что пограничники ожидают наземное подкрепление и помощь со стороны сил АТО.

Говоря о жертвах и раненых в результате боя, Слободян отметил, что со стороны пограничников убитых нет, но есть раненые.

"По состоянию на 13 часов мы точно знаем, что с нашей стороны есть семь раненых, из них четверо имеют тяжелые ранения. А со стороны террористов - пять убитых и восемь раненых. Это то, что мы могли визуально наблюдать. Но мы не исключаем, что количество потерь со стороны террористов может быть другим", - резюмировал он.

Добавим, ранее о том, что пограничники получат наземное подкрепление заявил генерал, глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

Обратим внимание, что в Луганске на помощь украинским пограничникам, которые отбивают нападение террористов на заставу, уже пришла авиация - летчики уничтожили два минометных расчета и технику боевиков.

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