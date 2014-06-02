В Шахтерске боевики штурмовали райотдел милиции: убит прохожий - СМИ

В Шахтерске Донецкой области боевики так называемой ДНР штурмовали райотдел милиции. В результате штурма был убит один прохожий, а еще один получил ранения.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет "ОстроВ".

"Штурмуют Шахтерский РО, есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства.

При этом он уточнил, что в результате штурма один прохожий был убит, а еще один ранен.

Между тем, по данным источника, все здание райотдела изрешечено.

"Весь личный состав Шахтерского РО вывезли в Горловку, где в захваченном здании Горловского горуправления милиции находится один из штабов террористов", - пишет издание.

Кроме вышесказанного обратим внимание, что сейчас в Луганске продолжается бой между пограничниками и террористами, который начался сегодня ночью. В ГПСУ сообщали, что пограничники ждут подкрепления от сил АТО.

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