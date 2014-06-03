Жестокий бой под Славянском: работают самолеты и артиллерия

Под Славянском идет наступательная фаза антитеррористической операции. Бой длится уже около двух часов, идет интенсивная перестрелка, работает артиллерия.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook активист Юрий Касьянов.

"Приблизительно в 5.30 утра началась интенсивная перестрелка на восточной окраине Славянска. Около часа активно работала артиллерия. Слышны очереди из 30мм пушек, которыми вооружены БТ4Е. Тяжело и часто рвутся снаряды большего калибра", - написал он.

По его информации, над местом боя летает также самолет разведчик, а один из заводов окутан дымом.

"Окутано дымом здание завода. Кажется, это Химзавод напротив нашего поста 3а, контролирующего дорогу на Красный Лиман", - написал он.

По инфомрации пользователя Zello Twitter "над Славянском корректировщик круги нарезает, истребители ушли. Бой на Семёновке", - написал он.

Другой пользователь этой же сети пишет: "На Варшаве мощные взрывы. Сообщают, что на Черевковке никого не пропускают. С Райгородка сообщают, что над Брусино (Царицыно) два самолета ведут обстрел", - сообщают пользователи.

Напомним, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что под Славянском началась активная наступательная фаза антитеррористической операции.