Стало известно, сколько российские террористы получают за убийства украинцев

Российские наемники, которые воюют на востоке Украины, получают от трех тысяч долларов до 10 тысяч и более в зависимости от сложности выполнения операции.

Об этом рассказал экс-председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, пишет ТСН со ссылкой на программу "Гроші".

Это профессионалы, которые сбивают украинские вертолеты, убивают и даже берут в плен бойцов украинских спецподразделений. Они стоят на учете в различных структурах спецслужб. За деньги они готовы убивать кого угодно.

Наемники настырно лезут в Украину и неплохо зарабатывают, убивая украинцев. Эту сборную безымянную армию служителей смерти сформировала и подготовила Россия.

Да и сами террористы уже не скрывают: приехали убивать именно из России. Все эти группы специально готовят, чтобы забрасывать в Украину. Готовились в Краснодарском крае и Ростове-на-Дону.

Тысячи людей проходят подготовку в группах, наемник готовится представителями спецслужб России, вооружается и финансируется. Среди российских наемников - только профессионалы.

"Подготовка у них очень хорошая, тактика, грамотно расставляют огневые точки", - говорит Михаил Бондарчук, генерал-майор запаса спецподразделения "Альфа". Никаких дилетантов. Большинство из них - военные.

"Это бывшие военнослужащие специальных войск, разведуправления министерства обороны, это представители правоохранительных структур. Часто это те, которые молодыми вышли на пенсию", - рассказывает Николай Маломуж, экс-председатель Службы внешней разведки Украины.

Все отобранные наемники прошли не одну войну и единственное, что умеют делать, это - убивать. Большинство из них - выходцы именно из горячих точек.

"Кто в Чечне принимал участие, кто на северном Кавказе, кто в Афганистане, кто в других горячих точках за рубежом. Это более квалифицированные, но более жесткие люди", - рассказывает Николай Маломуж.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров также признал, что его земляки все-таки находятся в Украину и узнает среди них своих знакомых.

"Что касается чеченцев, то они там есть, - да, чеченцы там есть. Это безусловно. По нашим подсчетам, 14 чеченцев, один погибший, 4 раненых. Там есть знакомые лица, я фотографии смотрю, они там есть", - говорит Кадыров.

Конечно же, они точно воюют не за идею, ведь для боевиков это прибыльный бизнес. Именно за кровавыми деньгами они приехали в Украину. Размер гонорара наемника зависит от многих факторов.

"В зависимости, какой статус этого наемника, командир ли, какие операции проводил. Получают 3-3,5 тысячи, 4 тысячи до пяти. Если выполняют что-то чрезвычайное - может и до 10 тысяч", - говорит Николай Маломуж.

Надбавкой к зарплате вполне служит, например, похищение украинского силовика. За каждого убитого украинского воина российские командиры платят наемникам отдельную доплату. Самые большие гонорары и зарплаты получают вожаки. За свою кровавую работу они получают от восточного государства десятки тысяч долларов. Все условия главарям диктуют те, кто заказывает музыку.

"Семья Януковичей. Это - главный источник, контролируется в первую очередь Славянск", - говорит донецкий журналист Алексей Мацука. На украденные у украинцев миллиарды можно оплатить не одну войну.

Многие убеждены - расходы на поставки оружия сепаратистам частично покрывает сын экс-президента - Александр Янукович. Нескромное спонсорство размером в миллионы долларов.

В списке возможных спонсоров террористов называют и других соратников Януковича - Александра Ефремова, Александра Якименко и Юрия Иванющенко, больше известного как Юра Енакиевский.

Главный сценарий террористы, идеологи и их спонсоры готовили на период второго тура выборов Президента в Украине, хотя уже понемногу становится понятно, что сценарий захвата востока затухает и сходит на нет.

видео: ТСН