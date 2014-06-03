Активная фаза АТО под Славянском продолжается, есть раненые с обеих сторон - Селезнев

Активная фаза антитеррористической операции в районе Славянска Донецкой области продолжается, есть жертвы и раненые как среди украинских силовиков, так и среди членов незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Об этом сообщил руководитель группы информирования об АТО Владислав Селезнев, пишет Интерфакс-Украина.

"Ночью и сейчас продолжается активная фаза АТО в Славянске. Задействованы все силы и средства. Есть жертвы и среди украинских военнослужащих, и среди боевиков", - сказал он.

По его словам, среди членов НВФ есть погибшие и раненые, среди украинских военнослужащих есть раненые, по погибшим информация проверяется.

Ранее руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил, что террористы совершили нападение на колонну сил АТО, следовавшую из Изюма в район Славянска. В ходе боевого столкновения атака была отбита. Со стороны силовиков 1 погибший, 13 раненых.