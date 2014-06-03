Террористы на Донбассе убили 181 человека, почти 300 ранены - ГПУ

На востоке Украины террористы убили 181 человека, еще 293 были ранены.

Об этом заявил и.о. генпрокурора Олег Махницкий, передает УНИАН.

"Всего в Донецкой и Луганской областях из-за террористической деятельности погиб 181 и ранены 293 человек, в том числе погибли 59 военнослужащих", - сказал Махницкий.

Кроме того, он сообщил о похищении 220 человек, из них 12 - иностранцы.

По фактам диверсий, терактов, организации массовых беспорядков, призывов к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности Украины открыто 765 уголовных производств.

Объявлено о подозрении 412 лицам.

Напомним, в ночь на 3 июня в Славянске разгорелись ожесточенные бои между террористами и силами АТО.

Больше о боях в Славянске и активной фазе АТО смотрите в спецтеме "Главреда".