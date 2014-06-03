Военный эксперт рассказал, сколько может продлиться АТО, и почему Россия не вторгнется в Украину

3 июня 2014, 14:57

АТО может длиться до года.

Блокпост боевиков в Донецкой области

 Антитеррористическая операция на Донбассе может продлиться от одного месяца до года. В то же время, прямое военное вторжение России в Украину сейчас маловероятно.

Такое мнение выразил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, пишут "Новости Донбасса".

"Если сойдутся положительно все звезды, будут продолжены и возымеют действия западные санкции, то есть, когда будет перейден болевой порог России, когда она перестанет давить на Украину. Когда будет перекрыт канал поступления боевиков и вооружений, это уже от нас зависит, когда мы добьемся этой координации военных и пограничников. Когда начнут более эффективно работать спецслужбы, отделять террористов от масс населения и давать возможность политической элите вести диалог с населением. Когда произойдет консолидация внутри политической элиты. Только тогда мы сможем сказать, что антитеррористическая операция достигла своей цели - ситуация стабилизировалась", - уверен он.

По мнению военного эксперта, в случае, если эти условия будут соблюдены, проведение АТО на Донбассе займет месяц. В противном случае, операция может длиться год, а после конфликт перейдет "в замороженное состояние".

Сунгуровский также отметил, что нормальному проведению АТО мешает бездеятельность высшего руководства страны и силовиков, которая, порой, носит, по его мнению, преступный характер. В то же время, низшие звенья, участвующие в АТО, готовы выполнять задачи, но никто их четко не ставит, видимо опасаясь ответственности за их несвоевременное исполнение.

Комментируя заявление Петра Порошенко о том, что АТО должна проходить за часы, Сунгуровский предположил, что речь могла идти о времени необходимом для принятия необходимых политических решений.

Вместе с тем, эксперт уверен, что полноценное вторжение войск России в Украину маловероятно из-за неспокойной обстановки на территории Средней Азии. 

По его словам, сейчас там ряд республик "на грани войны". "Близится возрастная смена элит в республиках Средней Азии, готовятся выборы. На эти выборы готовятся сепаратисты и исламисты", - рассказал Сунгуровский.

Сейчас, по его словам, Китай с помощью экономических методов пытается стабилизировать там ситуацию и увеличить собственное влияние. Россия в состоянии противопоставить этому только свои войска. "Ей войска нужны там, если они увязнут в Украине, то Средняя Азия для нее будет потеряна", - заявил эксперт.

Он отметил, что у РФ "не так много боеготовых войск", и все они были собраны на границе с Украиной.

Напомним, во вторник, 3 июня, украинские силовики активизировали АТО на Донбассе, в частности, в районе Славянска.

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