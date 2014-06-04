Новые подробности боя в Луганске: террористы устроили обстрел части Нацгвардии из жилых домов

Стали известны новые подробности боя в Луганске, где более 300 вооруженных террористов вечером во вторник, 3 июня, пошли на штурм милицейского полка патрульно-постовой службы Национальной гвардии Украины.

Как сообщили в пресс-службе Нацгвардии, после непродолжительных переговоров и отказа правоохранителей сложить оружие, как требовали террористы, преступники открыли огонь в сторону военнослужащих из жилых домов, расположенных вблизи части.

Обстрел боевики проводили из тяжелого вооружения - автоматов, пулеметов, минометов и гранатометов. Также стреляли снайперы, расположившиеся на крышах соседних домов.

Бой продолжается, военнослужащие сопротивляются террористам и защищают воинскую часть от захвата, отметили в Нацгвардии.

В то же время, как сообщает сайт 0642.ua, боевики стреляли из автоматов и гранатометов.

Примерно в 23:30 на месте боя произошло два взрыва. "Стрельба жуткая, горят гаражи на территории воинской части на городке! Стреляют уже из всякого оружия, судя по звукам! Лазят по крыше", - рассказали очевидцы, живущие рядом с местом боя.

В то же время, по состоянию на 23:50 в районе воинской части снова установилась тишина.

В соцсетях пишут о минимум двоих раненых боевиках.

Больше о последних событиях на востоке Украины и АТО читайте в спецтеме "Главреда".