Штурм в Луганске: среди террористов есть убитые, опубликованы новые видео с места боя

Во время штурма воинской части милицейского полка патрульно-постовой службы Национальной гвардии Украины в Луганске террористы понесли потери. Среди украинских силовиков есть раненые.

Как сообщили в пресс-службе Нацгвардии, по состоянию на 0:35 среды, 4 июня, бой в Луганске продолжался.

"Военнослужащие продолжают сопротивляться террористам и защищают воинскую часть от захвата. От активных огневых ударов преступников загорелся автомобильный парк воинской части, возник пожар", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, среди боевиков до десяти человек ранены, несколько - убиты. Есть раненые и среди украинских военнослужащих.

В воинскую часть направлены бригады скорой медицинской помощи.

Видео с места боя

В то же время, в Сети появились новые видео с места боя. На одном из них можно услышать интенсивную стрельбу, на другом - один из раненых нападавших.

Напомним, воинскую часть в Луганске атаковали вечером во вторник более 300 вооруженных террористов. Боевики открыли огонь в сторону военнослужащих из жилых домов, расположенных вблизи части.

Раненый в перестрелке

Обстрел они открыли из тяжелого вооружения - автоматов, пулеметов, минометов и гранатометов. Также стреляли снайперы, расположившиеся на крышах соседних домов.