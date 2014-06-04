Границу Украины с Россией будут охранять БТРы и самолеты

Государственная пограничная служба существенно усилила охрану украинско-российской границы.

Об этом рассказал председатель Госпогранслужбы Николай Литвин, пишет РБК-Украина.

По его словам, были сформированы сводные подразделения за счет личного состава подразделений других региональных управлений, привлечен личный состав отделов пограничной службы западной границы, управления органов охраны границы.

"Мы организовали работу мобильных групп для обороны границы. Кроме того, личный состав усилен бронетранспортерами и тяжелым стрелковым оружием. Также существенно укреплена оборона всех пунктов пропуска", — отметил Литвин.

Также организовано ежедневное патрулирование вдоль границы легкомоторными самолетами, а на суше несут службу усиленные наряды, добавил Литвин.

Напомним, ранее замкомбата "Азов" Ярослав Гончар рассказал, что украинскую границу в Донецкой и Луганской областях незаконно пересекли 4,5 тыс. боевиков из России.