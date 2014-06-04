АТО под Славянском продолжается: утро началось с обстрелов блокпостов террористов

Сегодня, 4 июня, в Славянске, где проводится антитеррористическая операция, утро началось с обстрелов позиций террористов ракетами СУ. Над БЗС густой черный дым. Возле химпрома дым белый.

Об этом в соцсети Twitter Славянск сообщают очевидцы.

По данным активистов, "звук авиации над Славянском слышен уже почти каждый час. Гул самолета над городом не прекращается. По Семёновке (восточная окраина- ред.) сегодня ударяли несколько раз. В центре спокойно", - пишут блогеры.

Напомнрим, 3 июня сообщалось о том, что возле Славянска свобождено село Семеновка, а также город Красный Лиман, где находились блокпосты и базы террористов. В штабе АТО заявили, что север Донецкой области освобожден от боевиков.