Турчинов снова отправился на Донбасс

И.о. президента Украины отправился в командировку на восток Украины.
Исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отправился в командировку по восточным областям Украины.
Об этом сообщил вице-спикер Верховной Рады Руслан Кошулинский, открывая заседание парламента утром 4 июня, передает ZN.UA.
"Информирую народных депутатов, что председатель Верховной Рады сейчас находится в командировке на востоке Украины, учитывая сложную ситуацию, которая там сложилась", – заявил он.
Напомним, вооруженный конфликт на Донбассе обострился при активизации АТО.
В частности, в последние дни боевики атаковали Луганский погранотряд и воинскую часть, где базировались силы Нацгвардии.
Тем временем, силовикам удалось освободить от террористов северные регионы Донецкой области: уничтожен главный укрепрайон боевиков в Семеновке, а также установлен контроль над Красным Лиманом.
Напомним, Турчинов во второй раз с начала вооруженного противостояния отправился на восток – в мае он инспектировал позиции силовиков под Славянском.
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