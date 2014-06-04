Турчинов снова отправился на Донбасс

Исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отправился в командировку по восточным областям Украины.

Об этом сообщил вице-спикер Верховной Рады Руслан Кошулинский, открывая заседание парламента утром 4 июня, передает ZN.UA.

"Информирую народных депутатов, что председатель Верховной Рады сейчас находится в командировке на востоке Украины, учитывая сложную ситуацию, которая там сложилась", – заявил он.

Напомним, вооруженный конфликт на Донбассе обострился при активизации АТО.

В частности, в последние дни боевики атаковали Луганский погранотряд и воинскую часть, где базировались силы Нацгвардии.

Тем временем, силовикам удалось освободить от террористов северные регионы Донецкой области: уничтожен главный укрепрайон боевиков в Семеновке, а также установлен контроль над Красным Лиманом.

Напомним, Турчинов во второй раз с начала вооруженного противостояния отправился на восток – в мае он инспектировал позиции силовиков под Славянском.

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