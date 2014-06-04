Опубликовано видео штурма погранзаставы в Луганске: боевики стреляли с крыш жилых домов

В Сети появилось видео, снятое при штурме погранзаставы в Луганске.

На видео видно, как боевики ведут гранатометный огонь по пограничникам с крыш жилых домов, пытаясь вызвать ответный огонь.

По даным пограничников, проведению полномасштабной операции по зачистке прилегающей территории от боевиков мешают два жилых дома, из которых снайперы ведут огонь по украинским силовикам.

Напомним, в Луганске пограничники 2-3 июня отражали атаки террористов. Во время штурмов уничтожены 9 террористов. Ранены 8 пограничников, причем четверо - тяжело.

видео: Pronovosti