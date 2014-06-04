Эксперт объяснил проблемы на границе Украины: боялись спровоцировать Россию

Проблемы на границе Украины, через которую постоянно проникают террористы из России, нужно срочно решать путем помощи пограничникам. В то же время, нынешние сложности связаны во многом с тем, что предыдущая украинская власть боялась спровоцировать РФ и не замечала угроз с ее стороны, несмотря на все предупреждения.

Об этом в комментарии "Главреду" сказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

"Перечисленные главой Госпогранслужбы Литвином меры (по защите границы, среди которых организация мобильных групп, усиление личного состава БТРами и тяжелым оружием и так далее - ред.) – это не только необходимые, но и возможные меры, которые сегодня можно предпринять. Проблема границы – не на один год. В идеале нужно обеспечить круглосуточный мониторинг границы техническими стационарными мобильными средствами наблюдения, а также возможность оперативного реагирования мобильными группами в случае необходимости", - считает эксперт.

Он также назвал несколько причин нынешней ситуации на границе с РФ и пути ее улучшения.

"На сегодняшний день проблема в том, что назначение погранслужбы – контроль границы, а не ее оборона. Потому нужны мониторинг и мобильные группы, которые могли бы в дополнение к силам погранслужбы оперативно в кратчайшие сроки усиливать их", - описал Мельник одну из главных сложностей.

В то же время, по его мнению, "нецелесообразным было бы введение визового режима с Россией". "Боевик, едущий в соседнюю страну с визой – согласитесь, это звучит как нелепая шутка. Но введение визового режима, по словам специалистов МИДа, - очень затратное дело. К тому же, это не просто издание указа, и все враз заработает. Это – затратная и долгая процедура", - в то же время, заметил эксперт.

"Почему не предпринимались серьезные меры по усилению российско-украинской границы раньше? Давайте вспомним 2010 год (когда к власти пришел Виктор Янукович - ред.) и вплоть до недавнего времени: Россия никогда не рассматривалась как вероятный противник на официальном уровне. Хотя эксперты предупреждали о наличии такого рода угрозы, возможно, в Крыму, где дислоцировался Черноморский флот РФ, где было множество доказательств подрывной деятельности российских спецслужб на территории Украины", - назвал он еще одну проблему.

"Кроме того, для этого не было политической воли, и все боялись спровоцировать Россию. Каждый шаг Украины, даже очень осторожный, в направлении делимитации и демаркации границы мгновенно вызывал негативную реакцию со стороны России, как недружественный шаг. То есть, Россия искусственно тормозила этот процесс. Очевидно, и с украинской стороны были силы, заинтересованные в том, чтобы граница был в том состоянии, в котором он существует сегодня", - также считает Мельник.

"Вместе с тем, несмотря на критические замечания, следует отметить, что Госпогранслужба – одна из наиболее успешно реформированных силовых структур в Украине. За время, пока основное внимание общества уделялось милиции, "Беркуту" и реформированию Вооруженных сил, Госпогранслужба потихоньку проводила свою реорганизацию и постепенно развивалась не как силовая структура, а как полицейская, по европейскому образцу. Потому, когда Госпогранслужбу обвиняют в том, что она не в состоянии перекрыть границу, нужно помнить, что она и не должна этого делать в силу того, что оборона границы не входит в перечень ее функций", - добавил эксперт.

Напомним, через российско-украинскую границу постоянно проникают террористы из РФ, которые потом противостоят силам АТО на Донбассе.