США выделят Украине 5 миллионов на бронежилеты

США выделят Украине 5 млн долларов на приобретение бронежилетов, приборов ночного виденья и средств связи.

Об этом сообщает Совет национальной безопасности при президенте США Бараке Обаме на своей странице в Twitter.

"Сегодня мы объявили о выделении 5 миллионов долларов на бронежилеты, приборы ночного виденья и средства связи для Украины", - сообщает Совет.

Напомним, в НАТО заявили, что готовы работать с новым президентом Украины Петром Порошенко и намерены поддерживать реформы в сфере обороны и безопасности в нашей стране.