На Донбассе атаковали пограничников: уничтожены трое боевиков и авто с боеприпасами

На Донбассе в ночь с 3 на 4 июня отдельные пограничные подразделения из Луганской и Донецкой областей с оружием и оборудованием были передислоцированы в район линии границы с Россией. При этом на один из отделов ГПСУ напали террористы.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, отметив, что в результате боя пограничники уничтожили троих террористов, один автоматический гранатомет и автомобиль с боеприпасами.

В ведомстве объяснили передислокацию резким обострением ситуации вокруг Луганского пограничного отряда и ряда пограничных отделов Луганского и Донецкого отрядов, а также невозможностью выполнения пограничниками своих обязанностей.

"В ночь с 3 на 4 июня и в первой половине 4 июня была проведена специальная операция по перемещению персонала, оружия и имущества некоторых подразделений на рубежи, определенные непосредственно у линии государственной границы", - заявили в ГПСУ.

Пограничники добавили, что такая передислокация сил и средств позволит усилить контроль за линией госграницы, в том числе, на опасных участках.

"При передислокации один из отделов подвергся вооруженному нападению террористов. Неизвестные открыли огонь на поражение. В ходе перестрелки были уничтожены три террориста, один автоматический гранатомет и автомобиль с боеприпасами. После боя колонна продолжила движение к новому месту дислокации", - добавили в ведомстве.

"Что касается публикаций в отдельных СМИ о захвате подразделений, пленения пограничников, заявляем, что все отделы пограничной службы, в том числе и передислоцированные, выполняют задачи в полном объеме", - резюмировали в Госпогранслужбе.

Кроме вышесказанного напомним, что 2 июня, с раннего утра до поздней ночи в Луганске пограничники вели бой с бандой из около 500 террористов - боевики напали на погранотряд с тяжелым вооружением: гранатометами и минометами.

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