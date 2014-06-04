В Славянске террористы похитили зампрокурора - СМИ

Боевики из самопровозглашенной "Донецкой народной республики", признанной террористической организацией, похитили заместителя прокурора Славянской межрайонной прокуратуры Сергея Мироненко.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет "ОстроВ".

По его данным анонимное сообщение о похищении Мироненко милиционеры получили вчера, 3 июня.

"Вчера поступило анонимное сообщение, что Мироненко насильно удерживают в помещении захваченного сторонникам "ДНР" здания СБУ в Славянске", - заявил собеседник издания.

Ранее СМИ писали, что на Донбассе на протяжении 1 июня террористами из так называемой ДНР были похищены как минимум пять человек: два милицейских начальника, двое журналистов и депутат местного совета.

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