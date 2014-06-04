АТО в Славянске: силовики уничтожили крупный склад боеприпасов террористов

Руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев заявил, что в Славянске (Донецкой области) в ходе спецоперации украинские силовики уничтожили крупный склад боеприпасов террористов.

Об этом пишут "Новости Донбасса".



Селезнев заявил: "Только что в ходе АТО силовики использовали минометы, выстрелами из которых был уничтожен один крупный склад боеприпасов сепаратистов в Славянске".

Ранее "Главред" сообщал, что 3 июня в районе Славянска, Семеновки и Красного Лимана велись ожесточенные бои.

Позже представитель штаба АТО Владислав Селезнев заявил, что террористы бежали из убежища, оборудованного в городской больнице Славянска, сразу после начала активной фазы АТО.

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