Путин рассказал об "уважении" к Украине и захвате Крыма, а Януковича назвал бывшим президентом

Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений, касающихся Украины. В частности, он сказал, что уважает суверенитет Украины и выбор нашего народа, в результате которого президентом стал Петр Порошенко, "обосновал" аннексию Крыма, заявил, что на Донбассе нет российских военных и оружия, и назвал Виктора Януковича "бывшим президентом".

Такие заявления Путин сделал в интервью французским телеканалу TF1 и радиостанции Europe 1, пишет РИА Новости.



"Я уже говорил об этом, хочу повторить: мы с уважением будем относиться и относимся к выбору украинского народа и будем работать с украинскими властями", — ответил президент РФ на вопрос, признает ли он легитимность Порошенко.

В то же время, он снова отказался признавать АТО на Донбассе борьбой с террористами, в частности, приехавшими из России, и отметил: "Там идет карательная операция центральных властей против своего народа. Это не война между государствами, это разные вещи… Считаю, что у господина Порошенко есть уникальный шанс: у него пока руки не испачканы кровью, и он может приостановить эту карательную операцию и начать прямой диалог со своими гражданами на востоке и юге своей страны".

Также Путин снова "обосновал" захват Крыма, рассказав при этом об "уважении" к суверенитету Украины.

"Мы признаём и суверенитет, и, более того, мы бы, наоборот, очень бы хотели, чтобы Украина и ощущала себя суверенным государством. Ведь вхождение в любые военные блоки, в любые такие жёсткие интеграционные объединения означает потерю известной степени суверенитета. Но если страна выбирает такой путь и хочет потерять часть своего суверенитета — её дело. Но когда мы говорим об Украине и военных блоках, то, конечно, нас это не может не беспокоить, потому что в этом случае, если Украина присоединяется к НАТО, инфраструктура военная вплотную подходит к российским границам, и мы не можем быть к этому безразличны", - объяснил российский руководитель.



"Мы вели диалог с нашими партнёрами — и с европейцами, и с американцами исключительно дипломатическими, мирными средствами. Нам ответили на эти наши попытки вести диалог таким способом и договориться о приемлемых решениях поддержкой государственного антиконституционного переворота в Украине, и дальше у нас не было никаких гарантий в том, что Украина завтра не станет частью Североатлантического военного блока. В этих условиях позволить, чтобы историческая российская территория с преимущественным этническим русским населением ушла вот туда, в какой-то международный военный альянс, притом, что сами жители Крыма хотят быть частью России, — извините меня, по-другому мы просто поступить не могли", — "обосновал" он аннексию полуострова.

Также Путин заверил, что планы России по перевооружению армии и флота никак не связаны с последними событиями в Украине.



"Что касается нашего (военного) бюджета. Он у нас в процентном отношении к ВВП практически не увеличивается — небольшое (увеличение), на десятую долю процента. Но мы хотим перевооружать свою армию и флот на современной высокоинтеллектуальной базе, сокращать количество и улучшать качество. У нас есть целая программа, она не вчера возникла, эта программа перевооружения, не в связи ни с какими событиями в Украине. Это плановая работа, и мы будем это делать", — сказал президент РФ.

"Полагаю, что касается обороноспособности России, то в этом смысле наша страна является, безусловно, одним из лидеров в мире, потому что это ядерная держава, и по качеству нашего ядерного оружия мы, пожалуй, реально занимаем, может быть, даже первое место в мире — по качеству", — похвастался он.

Обвинения в том, что Россия поставляет оружие террористам в Украине и направляет к нам вооруженные формирования, Путин отрицает.

"Доказательства? Так пусть они их представят. Мы видели, весь мир видел, как госсекретарь Соединённых Штатов демонстрировал в Совбезе ООН доказательства того, что в Ираке есть оружие массового уничтожения, помахивая пробиркой с каким-то стиральным порошком. В конце концов, войска Соединённых Штатов вошли в Ирак, повесили Саддама Хусейна, а потом выяснилось, что никаких средств массового уничтожения в Ираке не было и нет. Вы знаете, говорить — это одно, а иметь доказательства — это совершенно другое... Никаких Вооружённых сил, никаких российских инструкторов даже на юго-востоке Украины не было и нет".

При этом Путин никак не прокомментировал очевидные доказательства российской агрессии на Донбассе - в частности, фото российского оружия, используемого боевиками, участие в боевых действиях граждан РФ и присутствие там иностранных террористов, тела которых увозили в Россию.

Вместе с тем, российский президент выразил надежду на то, что в мире не будет новой "холодной войны". "Люди, где бы они ни проживали, имеют определённые права и должны иметь возможность эти права отстаивать. Только в этом дело", — сказал он.

Также Путин продолжает отрицать причастность России к конфликту в Украине.

"Мы не создавали этого кризиса, мы были противниками такого развития событий, но после того как произошёл антиконституционный переворот… Надо это признать, в конце концов... Бывший украинский президент (Янукович - ред.) отказался подписывать Соглашение с Евросоюзом об ассоциации, и Россия занимала по этому вопросу определённую позицию. Мы считали, что в том виде, в котором предлагался этот документ, его подписывать действительно нецелесообразно, и это нанесёт, в том числе России, определённый экономический ущерб. Имею в виду, что у нас с Украиной 390 различных экономических соглашений и Украина является членом зоны свободной торговли в рамках СНГ. И мы не могли в таком же режиме, как с членом зоны свободной торговли, дальше поддерживать с Украиной экономические отношения", — пояснил Путин.



Он напомнил, что Россия обсуждала этот вопрос с европейскими партнёрами. "Вместо того чтобы продолжать с нами этот спор легитимными, дипломатическими средствами, наши европейские друзья и друзья из Соединённых Штатов поддержали антиконституционный, вооружённый захват власти. Вот что произошло", — добавил президент России, повторив уже привычный тезис российской пропаганды.

Также он сказал, что его страна не намерена развиваться за счет аннексии чужих территорий и "возрождать империю", но выступает за создание экономических союзов. При этом, как такая позиция соотносится с аннексией Крыма, Путин снова умолчал.



"Не может быть в современном мире будущего у политики, которая основана на экспансионизме и каких-то завоеваниях. Разумеется, речь идет о том, что Россия в современном мире и в будущем может быть и должна быть партнером для наших традиционных стран — союзников в широком смысле этого слова. Мы этого хотим, и к этому всегда будем стремиться, по-другому мы себе и не мыслим отношения с нашими соседями, да и со всеми странами мира", — заявил Путин.

"Ни российского национализма мы не будем поддерживать, ни империю не собираемся возрождать", — заверил он.

"Мы хотим развивать свою страну, разумеется, в своих границах. Но, что очень важно, мы хотим, чтобы и мы, так же, как и другие страны во многих регионах мира, использовали современные средства повышения своей конкурентоспособности, в том числе путем экономической интеграции. Что мы и делаем на постсоветском пространстве в рамках Таможенного союза и сейчас Евразийского союза", — добавил российский лидер.

Напомним, ранее Путин уже говорил неправду о событиях в Крыму, отрицая присутствие там российских военных во время захвата полуострова.