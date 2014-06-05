Тымчук рассказал об АТО на Донбассе: обстреляны блокпосты, уничтожен автобус террористов

Ночь на четверг, 5 июня, в Донецкой и Луганской областях, где проходит антитеррористическая операция украинских силовиков,прошла без масштабных боевых действий.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, в течение вчерашнего дня в составе сил АТО пострадали два военнослужащих – оба летчики (один получил ожоги, второй травмирован).

За прошедшие часы на севере Луганской области были обстреляны два блокпоста украинских силовиков. Военнослужащие открыли ответный огонь, потерь среди них нет.

При возвращении в лагерь была обстреляна колонна сил АТО. Ответным огнем был уничтожен микроавтобус нападавших террористов. Потерь среди силовиков нет, сообщает военный эксперт.

Склад боеприпасов террористов близ Семеновки под Славянском, по которому вчера силовиками был нанесен огневой удар, горел несколько часов. Все это время фиксировались взрывы боеприпасов, подчеркнул Тымчук.

Ранее "Главред" сообщал, что, по словам спикера АТО Владислава Селезнева в Красном Лимане продолжается окончательная "зачистка" города от террористов.