Кольцо АТО сжимается вокруг террористов: на Донбасс отправят третий батальон Нацгвардии

Командир добровольческого батальона "Донбасс", который вошел в состав Национальной гвардии, Семен Семенченко, рассказал, что в зону антитеррористической операции на Донбассе в ближайшее время прибудет третий батальон Национальной гвардии.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Третий батальон Нацгвардии в ближайшее время прибудет в зону АТО. По словам командира, кольцо АТО быстрыми темпами сжимается вокруг террористов, находящихся на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что главные задачи батальона "Донбасс" - оборона границы и борьба с террористами на территории Украины. Сейчас в батальоне "Донбасс" готовится группа мобильного и "очень жесткого" реагирования.

Больше об АТО на Донбассе читайте спецтеме "Главреда".

Видео: МВД