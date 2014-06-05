В МВД пригрозили уничтожать с воздуха российских боевиков, нарушающих границы

Колонны машин с боевиками и оружием, готовящиеся к пересечению границы со стороны России, будут уничтожаться с воздуха.

Так советник главы МВД Украины Антон Геращенко прокомментировал планы по пресечению контрабанды оружия и боевиков из России в интервью каналу Дождь.

"Я думаю, в течение ближайших нескольких недель уже таких ситуаций (с массовым переходом вооруженными боевиками границы - ред.) не будет. Кроме того, могу сказать, что группы готовящихся машин будут уничтожаться с воздуха, если они будут пересекать украинскую территорию", - сказал Геращенко.

Также он назвал две причины, почему раньше боевиков не могли остановить.

Так, по словам Геращенко, граница России и Украины фактически не была установлена - "не установлены столбы с колючей проволокой, у нас не установлены другие сооружения, которые бы препятствовали переходу".

"...но мы работаем над тем, чтобы наша граница была на замке. Кроме того, могу сказать, что сейчас принимаются меры с использованием современных космических систем, которые мы привлекаем со стороны, и будем привлекать также "тепловизоры" и другое современное (оборудование), - сказал советник министра.

Кроме того, боевиков через границу переводят деньги, считает советник министра.

"Вспомните, когда в 95-ом году Шамиль Басаев добрался до Будёновска. Тогда он честно сказал, что мог бы доехать и до Москвы, но деньги закончились. Поэтому были случаи продажности со стороны сотрудников правоохранительных органов. Мы с этим боремся. Это непростой процесс, но всё равно мы победим", - подчеркнул он.

Геращенко также отметил, что силы АТО будут ставить главную задачу жизнь и безопасность безоружных граждан Украины, которые сейчас попали в зону действия террористов.

Он также указал на интенсификацию российской операции в Украине: "...действительно она сейчас интенсифицируется, уже разведаны основные базы террористов, разведана основная структура. И мы сейчас будет делать все, чтобы перекрыть границу, чтобы они больше не могли попадать свободно из РФ и уничтожать их зоны здесь", - сказал Геращенко.

Он также обратился к пограничникам РФ: "выполняйте долг, защищайте границу РФ с вашей стороны, чтобы к нам не приходили террористы, которые потом вернуться к вам и будут делать беду и в вашей стране", - сказал он.

Напомним, советник главы МВД также прассказал, что в Украину едут российские наемники, которым из денег экс-президента Виктора Януковича платят зарплаты в 2-3 тысяч долларов.