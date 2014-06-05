На Донбассе террористы прекратили вещание 30 украинских телерадиокомпаний

Террористы на Донбассе фактически отключили трансляцию украинских телеканалов, таким образом заблокировав доступ местным жителям к объективной информации о событиях в Украине.

Эмиссары группы "Информационное сопротивление" на Донбассе утверждают, что террористы заблокировали украинские каналы и вещают кремлевскую пропаганду на более чем 30 местных телерадиокомпаниях, сообщает sprotyv.info.

Так многие кабельные операторы по требованию террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" отключили трансляцию украинских телеканалов. Вместо них транслируются российское ТВ. Такая же ситуация и с многими местными телерадиоканалами.

По данным "Информационное сопротивление" донецкий "27 канал" транслирует ТРК "Россия-24". Захваченные радиостанции "Мега-радио" и "Эра ФМ", в эфире которых теперь исключительно российская пропаганда.

В Свердловске Луганской области операторы кабельного ТВ "Сармат" и "ИТС", транслируют исключительно российские телеканалы.

В эфире Луганских телеканалов "ЛОТ" и "ЛКТ" - исключительно пророссийская пропаганда.

В Северодонецке Луганской области вместо этого активно поддерживается и пропагандируется деятельность террористических организаций.

Ровеньки Луганской области: канал "РТР" - транслируют исключительно российское ТВ и местные новости, в которых много интервью с сепаратистами, прямые эфиры с собраний и совещаний членов ЛНР.

"ТРК Луч" города Красный Луч транслирует российское ТВ.

"Информационное сопротивление" отмечает, что террористы в Восточных областях Украины прекратили деятельность тех телерадиокомпаний, руководство которых отказались стать пропагандистским рупором так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Один из последних примеров - закрытие луганского телеканала "ИРТА". Глава так называемой "Луганской народной республики" Валерий Болотов объяснил закрытие канала "условиями военного времени", а творческий коллектив назвал "орудием пропаганды киевского режима".

Напомним, 2 мая в Донецке ряд крупнейших провайдеров вынуждены были отключить "5 канал", "Первый национальный", "1+1" и донецкий телеканал "Донбасс". Вместо украинских телеканалов операторы выставили заставку "Канал отключен по требованию ДНР".