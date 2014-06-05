Тымчук о "дырках" на границе с Россией: пограничникам не хватает сил

Украинские пограничники не имеют достаточно сил и не могут противодействовать прорыву границы, когда речь о сотне боевиков.

Об этом сказал руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, пишет ЛигаБизнесИнформ.

Решение и.о. президента Александра Турчинова о прикрытии военными средствами государственной границы не касаются того, что пограничники выдвинутся, и будут охранять границу.

"Пограничники на данный момент предназначены для охраны границы, военных возможностей нет. Пограничники не могут противодействовать прорыву границы, когда речь о сотне боевиков. Необходимо создание полосы обороны на восточной границе, выделять отдельные подразделения от батальона до роты, а то и до взвода, чтобы они занимались прикрытием", - сказал Тымчук.

Он также считает, что Госпогранслужба в формировании маневренных групп, оснащенных БТР, идет по правильному пути.

"Должны быть вдоль границы с Россией зоны ответственности этих маневренных групп. И когда пограничные отряды фиксируют проникновение, реагируют эти группы. Кроме того, нужно усилить авиацией, мы приходим к комбинированной форме охраны границ", - сказал он.

Он также добавил, что западные границы должны охраняться в нынешнем режиме, а вот граница с Россией, поскольку прогнозировано будет оставаться напряженная ситуация, должна именно обороняться.

Тымчук также заявляет о "дырках" на российско-украинской границе в Луганской области, передает УНИАН.

"Сейчас появилась информация, которая уже не первый час активно раскручивается, по поводу того, что в Луганске открыто фактически 100 км границы. Мы изучаем сейчас ситуацию. Может, речь идет не о 100 км, но действительно есть участки, которые в настоящее время не обеспечены надлежащим уровнем охраны", - отметил Тымчук.

По его словам, объяснений пока этому факту нет.

Напомним, ранее Юрий Луценко обвинил руководство пограничников в том, что в Украину заехали 15 грузовиков с российскими боевиками.