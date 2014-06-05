"У России проблемы": эксперты рассказали, что может остановить агрессию Путина против Украины

Лидеры "Большой семерки" выдвинули России четыре требования, в случае невыполнения которых они обещают ввести экономические санкции. Страны G7 потребовали от руководства РФ сотрудничать с новоизбранным президентом Украины Петром Порошенко; полностью отвести войска от украинской границы; прекратить приток на Донбасс боевиков и оружия из России, а также гарантировать поставки газа.

Перед этим Владимир Путин в интервью французским СМИ заявил, что готов к сотрудничеству с новой властью нашей страны и уважает выбор украинцев, но в очередной раз рассказал, что в Донецкой и Луганской областях нет российских военных, назвав АТО "карательной операцией".

Политологи, опрошенные "Главредом", рассказали, каких шагов России следует ожидать в дальнейшем, как изменится ее поведение по отношению к Украине, а также будет ли Путин выполнять требования G7, а также о проблемах РФ и действиях, которые могут остановить ее агрессию против нашей страны.

Научный директор Школы политической аналитики Национального университета "Киево-Могилянская академия" Алексей Гарань:

Заявления "Большой семерки" достаточно жесткие. А санкции, которые уже действуют, дают эффект. Решительное заявление "Большой семерки" о возможности третьей волны санкций – очень серьезная угроза для России и большая помощь Украине. Тем более, если это будет дополнено успехами в проведении АТО. Думаю, такие успехи будут, если удастся перекрыть границу. И тут дело не только за украинскими военными, но и за тем, что Россия действительно приостановит или будет вынуждена маскировать и уменьшить приток своих людей на территорию Украины из-за угрозы санкций. Это даст результат.

В целом, думаю, что Путин пробует создать в России режим типа Муссолини. Российская внешняя политика – это политика не просто провокаций, а спецопераций в духе КГБ, когда даже не идет речь о жизни мирных жителей – Путину все равно, если погибнут украинцы. Но он может остановиться перед силой. Сейчас есть возможность продемонстрировать такую силу – при поддержке Запада она появляется.

Директор Международного института демократий, глава правления Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір" Сергей Таран:

Исходя из заявлений Путина и условий, выдвинутых G7, не думаю, что что-то принципиально изменится в поведении России. Но можно ожидать, что в своей риторике она не будет продавливать вопрос возможного вмешательства во внутренние дела Украины. Однако все равно останутся террористическая деятельность на территории Украины и ее экономическая блокада.

Формально Россия будет говорить одно (что российские военные не участвуют в конфликте, а экономика – это экономика, и она связана с интеграцией Украины в Европу, а не с российско-украинскими отношениями), но делать по-своему. Потому я не ожидаю больших изменений. На Россию что-то действует только тогда, когда санкциями не угрожают, а начинают их вводить.

Ранее введенные санкции были действенными, потому что в большой степени сдержали агрессию России, и Украине таки удалось провести выборы и локализовать террористическую опасность только в двух областях. В этом свою роль сыграла позиция международного сообщества.

Однако, чтобы и дальше что-то менялось к лучшему, нужны не угрозы, а реальные действия. Без таких действий мало что изменится в позиции России по отношению к Украине.

То же касается и требований "Большой семерки": формально Россия будет с ними соглашаться, но на практике все будет не так. Она же не признает сейчас, что занимается терроризмом, потому будет и дальше им заниматься.

Что касается требования сотрудничать с новым президентом Украины, то Россия и сейчас готова к сотрудничеству – она же никогда от этого не отказывалась. Но когда дойдет до дела, возникнет много вопросов и несогласованностей. Путин никогда не отрицал, что готов сотрудничать с украинской властью. Но вопрос – на каких условиях? Когда до этого доходит, начинаются проблемы.

К примеру, Россия настаивает на том, чтобы была проведена федерализация или избрание местных губернаторов (что фактически является синонимом федерализации), на что Украина пойти не может, потому что это будет значить сдачу территории по примеру Крыма. Или, к примеру, она хочет закрепления статуса русского языка в Конституции Украины, на что Украина тоже пойти не может. Или отказ от евроинтеграции… На таких условиях Россия готова сотрудничать всегда.

Так что нет интриги в том, готова ли Россия сотрудничать с новым президентом, интрига в том – на каких условиях и над какими вопросами она готова работать.

Ни в коем случае Порошенко сейчас нельзя соглашаться на двусторонние отношения между странами, если речь идет о безопасности. Потому что, в случае чего, Запад будет говорить: мол, видите, это ваши отношения и проблемы. Стоит говорить о том, что, нарушая территориальную целостность Украины, Россия разрушила и мировую систему безопасности. Потому нужно разговаривать в многостороннем формате, а не в двустороннем, как хочет Москва.

То же касается и требования отвести войска от украинско-российской границы: формально Россия будет это требование выполнять. Но на деле… Путин будет говорить о плановой передислокации, плановых учениях, а не о войсках у границы.

Так что формального выполнения условий G7 Россией ожидать можно, а фактического – нет.

Эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Тарас Чорновил:

У России сейчас две большие проблемы. Первая – сохранить лицо и хоть чуть-чуть удовлетворить собственные имперские амбиции. Вторая – не дойти до критической ситуации: ведь в России есть не только традиция безграничной имперской власти, но и хорошо отработанные традиции дворцовых переворотов и революций. Потому Путин заинтересован, чтобы его окружение не было слишком обижено, чтобы не возникла слишком критическая ситуация, способная привести к взрыву – не в обществе (Путин не очень боится своего народа), а среди "приближенных к престолу".

Потому Россия вынуждена будет избегать третьей волны санкций. Россия – достаточно слабая страна сегодня, несмотря на свои крутые заявления. Она, в случае чего, вряд ли сможет нанести удар по своим противникам в западном мире. Российская военная техника сомнительна: никто не может точно сказать, способны ли ракеты, которые не проходили испытания и не проходят по графику обслуживание на "Южмаше", вообще полететь. Россия не может угрожать в военном плане, и у нее нет нормально развитой экономики. Так что эта страна не в состоянии серьезно противостоять западному миру. Потому Путин вынужден давать задний ход.

Прямой военной агрессии по отношению к Украине со стороны России, очевидно, не будет. Но будут продолжаться действия, являющиеся имитацией гражданской войны в Украине, с достаточно откровенным проталкиванием сюда своих диверсантов, но без открытого руководства ими со стороны России. Если украинская армия сможет их разгромить, то Россия ограничится только жесткими заявлениями.

Но при всем этом "царь" не должен быть унижен. Все должно быть преподнесено как победа. Потому будущие заявления и Путина, и российских СМИ будут нацелены на сохранение лица Путина. К примеру, думаю, российская пропаганда сейчас тщательно будет прорабатывать моменты, благодаря которым Порошенко должен быть положительно воспринят российским народом. Потому что Путину нужно давать задний ход, а все должны понять, что президент, с которым российский глава ведет переговоры, приемлем для России и выгоден ей.

При этом мы не должны поддаваться негативным иллюзиям, чтобы, когда в России начнут хвалить Порошенко, мы не решили, что он продался. Это просто поиск россиянами способа спасти лицо своего правителя. Сейчас может срочно быть поднят вопрос о том, что Порошенко поддерживает Свято-Георгиевский монастырь православной церкви. Наверное, православный вектор в отношении Порошенко будет запускаться первым. Потому что в свое время в Раде он был инициатором создания межфракционного объединения за единую каноническую церковь (имелся в виду Московский патриархат). Но тогда он отошел от этого, был в нормальных отношениях с Филаретом, хотя, все равно, связан с православной церковью (но не столько с Кириллом, сколько с Блаженнейшим Владимиром). Этот факт в России сейчас будет отрабатываться по полной.

Скоро мы можем увидеть заявления российских СМИ о том, что в Украине к власти наконец-то пришел православный президент, поддерживающий славянские идеи. Также параллельно начнут замалчивать факт евроинтеграции Украины, но будут говорить, что украинский президент и Путин, где-то там перемолвившись, нашли взаимопонимание, и что "маразм Майдана" отходит в прошлое, и что можно искать пути налаживания отношений с новой украинской властью, которая не пойдет на антироссийскую кампанию.

На востоке страны сейчас будет активизирована АТО. О ней, кстати, начнут меньше вспоминать в России и начнут забывать о своих диверсантах. Хотя, конечно, портить нам жизнь и поддерживать диверсантов они и дальше будут.

Так что все заявления Путина и официальной российской прессы будут в ближайшем времени направлены на сохранение лица лидера.

Порошенко, кстати, тоже, наверное, будет избегать крайностей, чтобы дать возможность Путину выйти из ситуации с достойным лицом. Если им этого не позволить, они просто могут сорваться с цепи. Потому Порошенко избегает упоминаний о НАТО. Хотя, все равно, эта тема встанет на повестке дня рано или поздно. Она появится тогда, когда перспектива станет реальной – не ранее, чем через два года. Тема евроинтеграции, в свою очередь, однозначно будет идти. Высказывания о России станут мягче. То же будет и с российской стороны.

Что касается отведения российских войск от границы с Украиной. Если бы Россия захотела прибегнуть к открытой агрессии против Украины, она бы могла ее начать, выходя и с дальних полигонов. Для этого совсем не обязательно иметь войска, расположенные рядом с украинской границей. Переброс можно сделать очень быстро и просто, за считанные дни. Потому отвести войска от украинской границы россияне могут. Я не исключаю, что это произойдет после инаугурации президента, как демонстративный жест доброй воли. Но, повторюсь, основные базы и материально-техническое оснащение останутся на местах (базы, которые были переквартированы к украинской границе). Так что, думаю, отвести войска Россия готова, и в основной массе она уже это сделала.

Что касается террористов и диверсантов. По логике, победить в Украине без прямого вторжения теми силами, что есть, уже не удастся. Потому логично было бы вывести отсюда хотя бы ГРУшников. Но диверсантов, казачков, и всех, кто прошел срочные курсы в керченской диверсионной школе и на полигоне под Феодосией, будут забрасывать в Украину достаточно массово. Россия уже не ставит задачу аннексии этих территорий, но ей нужно, чтобы Украина оставалась в подвешенном состоянии, чтобы у нас были дестабилизация и финансовые потери. Плюс, если мы не сможем до конца контролировать часть своей территории (Донбасс), то ни о каком НАТО в ближайшей перспективе не может быть и речи. Возможно, после инаугурации они просто начнут это делать несколько аккуратнее, а не так откровенно лезть через границу.

Надежда Майная