Из Луганска удалось эвакуировать почти 500 детей-сирот

Сегодня вечером дополнительному поезду в направлении Одессы с почти 500 детьми-сиротами удалось выехать из Луганска. Обратим внимание, что ранее поезд не был отправлен из-за действий террористов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", отмечая, что поезд выехал в 19:10, пишет УНИАН.

По данным ведомства, 5 июня железнодорожникам удалось эвакуировать из Луганска группу из почти 500 детей-сирот в сопровождении взрослых (502 человека, в том числе 451 ребенок).

"Для бесплатной перевозки детей-сирот из Луганска, где в настоящее время продолжается активная фаза АТО силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов, Донецкая железная дорога сформировала дополнительный поезд №525/526 сообщением Луганск-Одесса из 10 вагонов: 1 купейный и 9 плацкартных", - добавили в ведомстве.

В УЗ отметили, что сегодня в 19:10 поезд отправился из Луганска и прибудет в Одессу 6 июня к обеду.

"Это вторая попытка вывезти большую группу детей из неспокойного региона, напомним, сначала их хотели перевезти в вагонах Одесской железной дороги, но направляющийся из Одессы в Луганск специальный поезд пришлось вернуть обратно из-за вмешательства ДНР", - подчеркивают в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что "руководство" террористической "Донецкой народной республики" помешало железнодорожникам вывезти более 500 детей-сирот из Луганска.

Так, террористы дали указание Донецкой железной дороге уведомить Одесскую и Приднепровскую железные дороги, что дополнительный поезд для перевозки детей приниматься не будет.

Из-за этого железнодорожники были вынуждены вернуть поезд назад в Одессу.