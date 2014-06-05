Лукашенко готов сотрудничать с новым президентом Украины: там такие, как мы, люди

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он готов сотрудничать с новым президентом Украины - Петром Порошенко. При этом он сообщил, что в Украине "живет наш народ, там же такие, как мы, люди".

Об этом Лукашенко заявил во время встречи с председателем Совета федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко и главами российских регионов, участвующих в первом Форуме регионов Беларуси и России, пишет УНИАН.

При этом Лукашенко прокомментировал избрание в Украине нового президента.

"Я думаю, мы будем сотрудничать с новым президентом, с новой властью, потому что там живет наш народ, там же такие, как мы, люди, добрые, трудолюбивые, но вот попали в такую ситуацию, конечно, мы можем отмахнуться от них, но люди еще больше пострадают", - заявил глава Беларуси.

Между тем, он добавил, что укрепление прежде всего межрегионального сотрудничества будет мощнейшей основой и локомотивом для любой интеграции на постсоветском пространстве.

Также Лукашенко считает необходимым подключать к этому процессу и регионы Казахстана и Украины.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Петра Порошенко с избранием на должность президента Украины. Тогда же он заявил, что Беларусь - надежный сосед Украины.