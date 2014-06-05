Обама: Россия поплатится за провокации против Украины, мы не будем ждать месяцы

Президент США Барак Обама предупредил, что Россия поплатится за провокации против Украины, и в случае, если агрессивные действия на востоке нашей страны не прекратятся, новые санкции против РФ могут быть введены уже через несколько недель. В то же время, председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей выразил поддержку новому президенту Украины Петру Порошенко и призвал российские власти сотрудничать с ним.

Об этом лидеры США и ЕС заявили по результатам саммита G7 в Брюсселе, пишет "Радио Свобода".

Ромпей, среди прочего, отверг российскую критику АТО на востоке Украины, оценив ее как правомерную и взвешенную. "Мы призываем Россию ускорить отвод своих войск от украинской границы, прекратить потоки оружия и военных через эту границу. Россия должна воспользоваться своим влиянием на вооруженных сепаратистов, заставив их сложить оружие и прекратить насилие", - сказал он.

Обама, в свою очередь, отметил: "Если Россия будет продолжать свои провокации, из наших нынешних дискуссий понятно, что нации "Группы семи" готовы к тому, чтобы Россия за это снова поплатилась".

Американский президент уточнил, что "семерка" не намерена наблюдать в течение месяцев за насилием и дестабилизацией в Восточной Украине. "Через две-четыре недели мы примем дальнейшее решение", - пояснил он, выражая надежду, что Россия сделает все для того, чтобы не попасть под отраслевые экономические санкции.

Ромпей добавил, что ЕС рассмотрит этот вопрос подробнее на саммите глав государств и правительств 26-27 июня в Брюсселе. Что касается российской критики антитеррористической операции на востоке Украины, то, по мнению лидеров "Группы семи", эти действия украинской армии и силовиков вполне правомерны.



"Украинские Вооруженные силы проявили большую сдержанность, вспомните Крым. Теперь они пытаются восстановить порядок в стране, и это их конституционное право", - уверен Ромпей.

Напомним, накануне G7 выдвинула России четыре требования, касающиеся отношений с Украиной. Среди них - сотрудничество властей РФ с Порошенко, остановка притока оружия и боевиков на восток Украины. полный отвод российских войск от границ Украины и гарантирование поставок газа.

Как эти требования могут повлиять на ситуацию, читайте в статье "Главреда": "У России проблемы": эксперты рассказали, что может остановить агрессию Путина против Украины.