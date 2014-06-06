Советник Авакова обвинил Януковича в финансировании террористов на Донбассе

Советник главы МВД Арсена Авакова - Антон Геращенко уверен, что боевиков, действующих на Донбассе, финансирует экс-президент Виктор Янукович и его окружение

Об этом он заявил в прямом эфире передачи "Шустер Live" на Первом национальном.

"По нашим данным финансирует этот праздник терроризма семья господина Януковича. Если он возражает – пусть подаст на меня в суд", - сказал Геращенко.

По его данным, наемники, прибывающие из России, "получают 2-3 тысячи долларов".

Советник Авакова уверен, что Украина должна сама бороться с наемниками, а не ждать помощи мирового сообщества. "Когда террористы, желающие сюда приехать подзаработать, будут понимать, что в 95% случаев у них не будут шансов – они останутся здесь (в Украине) или будут сидеть в тюрьмах, тогда они перестанут ехать. И тогда мир еще с большим желанием будет помогать нам бороться, - считает Геращенкою

Напомним, что ранее советник Авакова заявил о том, что колонны машин с боевиками и оружием, готовящиеся к пересечению границы со стороны России, будут уничтожать ударами с воздуха.