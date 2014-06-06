У террористов Славянска появились противотанковые ружья - журналист

Касьянов говорит, что ни один бронежилет не устоит.
Об этом военный фотограф и журналист Юрий Касьянов написал на своей странице в Facebook.
"Славянск. Боевики стали активно применять противотанковые ружья. Мощное оружие, по сути - противотанковая пушка малого калибра. Большая дальность стрельбы. Отличная бронепробиваемость - ни один бронежилет не устоит", - говорит журналист.
"Одному бойцу повезло: пуля по касательной покорежила броню БМД и рикошетом пробила разгрузочный жилет. Не зацепила", - рассказал Касьянов.
Ранее "Главред" сообщал, что одной из проблем спецоперации в Славянске, по данным силовиков, является то, что боевики прикрываются мирными жителями.
Фото: Facebook Юрия Касьянова