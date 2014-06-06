В захваченном террористами Славянске слышны взрывы - СМИ

В захваченном террористами Славянске Донецкой области вновь происходят взрывы.

Об этом сообщают пользователи в Twitter, пишет Украинская правда.

В частности, один из пользователей соцсети пишет, что проснулся от звука похожего на мощный залп или взрыв.

"Проснулся от мощных залпов/взрывов, поднимается пыль в районе сользовода и Семеновки. Похоже, что с Карачуна гасят", - пишет пользователь Славянск.

При этом пользователь добавил, что "мощные разрывы в Семеновке", они, по его словам, слышны всему городу.

Кроме вышесказанного обратим внимание, что сейчас на Донбассе и, в частности, в Славянске Донецкой области, который захватили террористы, проходит АТО.

Время от времени в городе слышны выстрели и взрывы, по данным силовиков, полномасшабной спецоперации в городе нет, а столкновения там происходят между боевиками, которые не могут поделить сферы влияния.

Добавим, что одной из проблем АТО на Донбассе, по данным силовиков, является то, что боевики прикрываются мирными жителями.

Больше о провокациях террористов и действиях силовиков в ходе АТО читайте в спецтеме "Главреда".