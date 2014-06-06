Чорновил рассказал, что делать Порошенко, чтобы Путин "не сорвался с цепи"

6 июня 2014, 09:52

России тоже логично было бы вывести из Украины хотя бы ГРУшников.

Владимир Путин

В России начнут меньше вспоминать об АТО на Донбассе и даже станут забывать о диверсантах, заброшенных в Украину. Все это будет делаться для того, чтобы сохранить лицо президента РФ Владимира Путина в диалоге с новым президентом Украины Петром Порошенко.   

Об этом эксперт по вопросам международной политики, экс-нардеп Тарас Чорновил рассказал в комментарии "Главреду".

"На востоке страны сейчас будет активизирована АТО. О ней, кстати, начнут меньше вспоминать в России и начнут забывать о своих диверсантах. Хотя, конечно, портить нам жизнь и поддерживать диверсантов они и дальше будут", - рассказал эксперт.

По его словам, все заявления Путина и официальной российской прессы будут в ближайшем времени направлены на сохранение лица лидера.

"Порошенко, кстати, тоже, наверное, будет избегать крайностей, чтобы дать возможность Путину выйти из ситуации с достойным лицом. Если им этого не позволить, они просто могут сорваться с цепи. Потому Порошенко избегает упоминаний НАТО. (Хотя все равно эта тема встанет на повестке дня рано или поздно. Она появится тогда, когда перспектива станет реальной – не ранее чем через два года.) Тема евроинтеграции в свою очередь однозначно будет идти. Высказывания о России станут мягче. То же будет и с российской стороны", - считает Чорновил.

Он также коснулся темы отвода российских войск от границы с Украиной. "Если бы Россия захотела прибегнуть к открытой агрессии против Украины, она бы могла ее начать, выходя и с дальних полигонов. Для этого совсем необязательно иметь войска, расположенные рядом с украинской границей. Переброс можно сделать очень быстро и просто, за считанные дни. Потому отвести войска от украинской границы россияне могут. Я не исключаю, что это произойдет после инаугурации президента, как демонстративный жест доброй воли. Но, повторюсь, основные базы и материально-техническое оснащение останутся на местах (базы, которые были переквартированы к украинской границе). Так что, думаю, отвести войска Россия готова, и в основной массе она уже это сделала", - подчеркнул эксперт.

По поводу террористов и диверсантов эксперт по вопросам международной политики заметил, что победить в Украине без прямого вторжения не удастся. "Потому логично было бы вывести отсюда хотя бы ГРУшников. Но диверсантов, "казачков", и всех, кто прошел срочные курсы в керченской диверсионной школе и на полигоне под Феодосией, будут забрасывать в Украину достаточно массово", - считает он.

"Россия уже не ставит задачу аннексии этих территорий, но ей нужно, чтобы Украина оставалась в подвешенном состоянии, чтобы у нас была дестабилизация и финансовые потери. Плюс если мы не сможем до конца контролировать часть своей территории (Донбасс), то ни о каком НАТО в ближайшей перспективе не может идти и речь. Возможно, после инаугурации они просто начнут это делать несколько  аккуратнее, а не так откровенно лезть через границу", - поделился мнением Чорновил.

Больше мнений экспертов о том, что может остановить агрессию Путина против Украины читайте здесь.

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АТО Донбасс боевики Путин Украина террористы Порошенко Чорновил
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