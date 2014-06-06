В Торезе боевики разгромили офисы и сожгли редакцию газеты

В ночь на пятницу, 6 июня, в городе Торез Донецкой области боевики сожгли офис газеты "Горняк". Также стало известно, что они разгромили ряд офисных помещений города.

О поджоге редакции сообщил ее сотрудник Роман Бедило на своей странице в Facebook, пишут "Новости Донбасса".

По его словам, бандиты сожгли редакцию торезской городской газеты "Горняк".

При этом он напомнил о погроме редакции.

"Мало им было погромов... Люди дома, в котором располагается редакция, очень напуганы, на грани истерики, уже с вещами готовы были покидать свои квартиры", - написал Бедило.

Между тем, по его данным, пожарные среагировали моментально.

"Не успели они потушить редакцию, как тут же вызов - горит офис депутата Кропачева... Пожарник с горечью произнес: "Это только начало"...", - резюмировал сотрудник редакции.

Также torez.info сообщает, что в Торезе боевики разграбили ряд офисных помещений.

В частности, был разгромлен и подожжен офис депутата областного от Партии регионов Виталия Кропочева, который, по данным СМИ, неоднократно выступал с критикой деятельности террористической организации "Донецкая народная республика".

Кроме вышесказанного напомним, 6 мая редакцию газеты "Горняк" разгромили террористы за отказ изменить редакционную политику.

Больше о провокациях террористов и действиях силовиков в ходе АТО читайте в спецтеме "Главреда".

Фото: novosti.dn.ua, видео: torezinfo