Комбат "Донбасса" объяснил, какие добровольцы нужны батальону

Командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко удивлен огромным наплывом желающих, желающих служить под его командованием. Число добровольцев так велико, что хватило бы на два батальона, поэтому парней зачисляют в резерв.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мы полностью укомплектованы. Мы знали и верили, что людей, для которых Украина не пустой звук, готовых исполнить присягу до конца, имеющих волю к действию, очень много, но такого наплыва не ожидал даже я", - поделился впечатлениями комбат.

"Сейчас фактически у нас два состава батальона. Набор закончен, зачисляем пока в резерв, но еще пока берем в порядке исключения бывшую или нынешнюю спецуру в небольших количествах", - рассказал Семенченко

"Бойцы, имеющие опыт - на их обучение мы делаем опор в первую очередь. Потом они становятся внутренними инструкторами и обучают новобранцев все время, пока идет служба. То есть внутренний непрерывный конвейер. Основной упор - самостоятельные действия командиров и бойцов в составе малых групп, организация разведки, координации и высокая насыщенность средствами связи", - подчеркнул комбат.

Ранее "Главред" сообщал, что Семенченко считает: если перекрыть каналы поставок оружия и диверсантов из России, то АТО на Донбассе можно закончить за месяц.