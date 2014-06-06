Под Славянском террористы обстреляли блокпост Нацгвардии, есть погибшие и раненые

В пятницу, 6 июня, под захваченным террористами Славянском боевики наносить активные огневые удары по блокпосту украинских силовиков.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии.

Как сообщает ведомство, на территории церковного двора в Славянске террористы установили 120 мм минометный комплекс, из которого преступники начали наносить активные огневые удары по блокпосту украинских силовиков.

В результате минометного обстрела среди правоохранителей есть убитые и раненые.

Ранее "Главред" сообщал, что одной из проблем спецоперации в Славянске, по данным силовиков, является то, что боевики прикрываются мирными жителями.

Больше о провокациях террористов и действиях силовиков в ходе АТО читайте в спецтеме "Главреда".