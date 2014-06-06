Под Славянском террористы обстреляли блокпост Нацгвардии, есть погибшие и раненые

Миномет был установлен на территории церковного двора.
В пятницу, 6 июня, под захваченным террористами Славянском боевики наносить активные огневые удары по блокпосту украинских силовиков.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии.
Как сообщает ведомство, на территории церковного двора в Славянске террористы установили 120 мм минометный комплекс, из которого преступники начали наносить активные огневые удары по блокпосту украинских силовиков.
В результате минометного обстрела среди правоохранителей есть убитые и раненые.
Ранее "Главред" сообщал, что одной из проблем спецоперации в Славянске, по данным силовиков, является то, что боевики прикрываются мирными жителями.
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