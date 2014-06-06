Эксперт об улучшении отношений Украины и России: только после ухода Путина

Пока президент РФ Владимир Путин будет оставаться у власти, перспектив российско-украинских отношений не будет, однако строительство успешной Украины ускорит его уход.

Об этом директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассказал в комментарии "Главреду".

"Пока в России правит Путин, я не вижу перспектив добрососедских отношений двух стран. Более того, то количество граждан РФ, поддерживающих агрессию Путину по отношению к Украине, может на длительное время испортить отношения не только двух стран, но и народов", - считает Бала.

"Улучшение начнется после ухода Путина из политики. Строительство успешной Украины всеми нами ускорит его уход", - подчеркнул эксперт.

Напомним, что экс-нардеп Тарас Чорновил в комментарии "Главреду" рассказал, что новый президент Украины Петр Порошенко будет избегать крайностей, чтобы дать возможность Путину выйти из ситуации с достойным лицом. "Если им этого не позволить, они просто могут сорваться с цепи", - заявил он.

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