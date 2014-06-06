Путин признал свое "некоторое влияние" на террористов в Украине

Президент России Владимир Путин признал, что имеет "некоторое влияние" на террористов в Украине.

Об этом сообщил телерадиокомпании RTL министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус, который присутствовал на встрече президента Франции Франсуа Олланд и Путина, пишет Deutsche Welle.

"В свою очередь Путин признал, что, возможно, имеет некоторое влияние на пророссийских сепаратистов, хотя и подчеркнул, что оно ограниченно", - добавил глава французского МИДа.

Кроме того, Путин заявил, что был против проведения референдума о независимости Луганской и Донецкой областей от Киева, однако такой плебисцит состоялся.

По его словам, Олланд и Путин обсудили также тему поставок российского газа в Украину. Фабиус подчеркнул, что оба президента общались "очень открыто".

Фабиус сообщил также, что он и Олланд настаивали на том, что прекращение военных действий в Украине должно быть приоритетной целью.

Напомним, сегодня новоизбранный Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии празднования высадки союзных войск в Нормандии поговорил с Президентом России Владимиром Путиным 15 минут, и именно после нее пожали друг другу руки.

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