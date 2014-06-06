В Горловке террористы на похищенных шикарных авто пытаются выехать из Украины - СМИ

Боевики в Горловке на похищенных дорогих машинах пытаются выехать из Украины.

Как сообщает источник издания Gorlovka.ua, днем на трассе между Харцызском и Иловайском он видел колонну из Porsche, Ferrari, Maybach, Bentley, Rolls Royce Phantom, Mercedes Brabus, которые горловские боевики забрали у артемовского бизнесмена Владимира Иванкова.

Очевидец предполагает, что они попытаются выехать из Украины в Россию.

Боевики так называемой "Донецкой народной республики" во вторник, 3 июня, похитили у бизнесмена Иванкова 15 автомобилей в Артемовске.

Также выстрелом из реактивного противотанкового гранатомета была повреждена баня, находящаяся на территории дома Иванкова.

Операцию по "нейтрализации" бизнесмена Иванкова проводил так называемый "Горловский гарнизон Народного ополчения Донбасса".

По словам боевиков, Иванков финансировал Нацгвардию и мог организовать диверсии в Артемовске.

Сам бизнесмен сейчас находится в бегах, утверждал "комендант по городу Артемовску Народного ополчения Донбасса" Велес.