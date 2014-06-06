В Нацгвардии заявили, что не обращались к Порошенко

В Нацгвардии заявили, что возмущены обращением "общественного штаба объединения под названием "Национальная гвардия" к новому президенту Украины Петру Порошенко с требованием ввести чрезвычайное положение на востоке страны и провести там полномасштабную АТО.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Национальной гвардии.

Командование силовиков сообщило, что указанное выше общественное объединение не является официально зарегистрированной общественной организацией и не имеет никакого права на обнародование официальных заявлений от имени Нацгвардии.

Также силовики обратились к председателю общественного совета общественного штаба "Национальной гвардии Украины" Владимиру Волкову, призвав его прекратить делать заявления от имени Нацгвардии.

Кроме вышесказанного напомним, ранее сегодня Владимир Волков заявил, что общественный совет Нацгвардии Украины призвал нового президента страны Петра Порошенко ввести чрезвычайное положение на востоке страны и провести там полномасштабную АТО.