Тымчук о сбитом в Славянске самолете: летчики избежали падения на жилые кварталы

Военный эксперт, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук рассказал некоторые подробности атаки террористов в Славянске на украинский самолет Ан-26.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", в Славянске террористы из ПЗРК сбили транспортный самолет Ан-26. Самолет перевозил гуманитарный груз", - написал он в своем Facebook.

"Летчики, чтобы избежать падения самолета на жилые кварталы города, вывели его за городскую черту и катапультировались", - также отметил Тымчук.

Напомним, ранее о том, что сбитый самолет перевозил гуманитарный груз, сообщил и спикер АТО Владислав Селезнев.