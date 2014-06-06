Эксперт об АТО в Славянске: ждем, когда остатки террористов будут прорываться на Москву

АТО на Донбассе продолжается, в Славянске всю пятницу, 6 июня, шли бои с террористами.

Об этом написал в своем Facebook военный эксперт, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Активная фаза АТО продолжается. Весь день шли бои на окраинах Славянска, - сообщил он.



"Террористы пафосно называют Славянск своей "Брестской крепостью". Хотя уместнее было бы назвать его "Зееловскими высотами". Ждем, когда остатки корпуса "террористического вермахта" LVI Panzerkorps во главе со Стрелковым-Гиркиным будут прорываться на Берлин, пардон, на Москву. К последней ставке своего фюрера", - также отметил он.



"Плохое в этом то, что страдают ни в чем неповинные мирные жители Донбасса", - добавил Тымчук.

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