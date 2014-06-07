Под Славянском террористы обстреляли силовиков, двое раненых - военный эксперт

В субботу, 7 июня, утром под захваченным террористами Славянском боевики обстреляли блокпост силовиков, ранены два человека.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил на своей странице в Facebook.

За последние часы в зоне проведения АТО был обстрелян блокпост силовиков близ Былбасовки (Славянский район Донецкой области), сообщает военный журналист.

По его словам, ранены два украинских военнослужащих. Также террористами была обстреляна колонна сил АТО. Пострадавших среди силовиков нет.

"Силовики открыли ответный огонь. О потерях среди террористов нет данных", - пишет Тымчук.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера при обстреле одного из блокпостов под Славянском из 120 мм миномета погиб один и были ранены два спецназовца.