Инаугурация Порошенко: онлайн-трансляция

Мероприятие начнется в 10:00 с торжественного заседания в Верховной Раде.
7 июня 2014 года новоизбранный Президент Украины Петр Порошенко примет присягу украинскому народу.
В данный момент можно посмотреть телемарафон, посвященный инаугурации Петра Порошенко, передает ТСН.
Как известно Верховная Рада 3 июня 2014 года приняла постановление "О дате, времени и месте проведения торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги Украинскому народу новоизбранным Президентом Украины".
Центральная избирательная комиссия 2 июня объявила Петра Порошенко избранным Президентом Украины на досрочных выборах 25 мая.
Он стал пятым Президентом Украины в современной истории и первым, который выиграл выборы уже в первом туре.
Подробности инаугурации Петра Порошенко читайте в спецтеме "Главреда"
видео:ТСН