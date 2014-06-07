Инаугурация Порошенко: онлайн-трансляция

7 июня 2014 года новоизбранный Президент Украины Петр Порошенко примет присягу украинскому народу.

В данный момент можно посмотреть телемарафон, посвященный инаугурации Петра Порошенко, передает ТСН.

Как известно Верховная Рада 3 июня 2014 года приняла постановление "О дате, времени и месте проведения торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги Украинскому народу новоизбранным Президентом Украины".

Центральная избирательная комиссия 2 июня объявила Петра Порошенко избранным Президентом Украины на досрочных выборах 25 мая.

Он стал пятым Президентом Украины в современной истории и первым, который выиграл выборы уже в первом туре.

Подробности инаугурации Петра Порошенко читайте в спецтеме "Главреда"

видео:ТСН