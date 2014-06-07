Порошенко рассказал, как Янукович 17 лет грабил Донбасс, а теперь финансирует террористов

Экс-президент Виктор Янукович и его окружение 17 лет грабили Донбасс, поэтому именно он должен нести полную ответственность за политическую и социально-экономическую ситуацию, в которой оказался регион.

Об этом заявил новый Президент Петр Порошенко после принесения присяги в парламенте.

Он обратился к жителям Донбасса, заметив, что многие из них успели ощутить на себе "прелести" правления террористов. "Они, помимо мародерства и издевательства над мирными гражданами, привели и без того кризисную экономику региона на грань полной катастрофы. Но мы ни при каких обстоятельствах не оставим вас в беде", - подчеркнул Порошенко.

"Всенародные выборы Президента поставили жирный крест на мифе о якобы нелегитимной киевской власти. Этот миф посеян и взращен российской пропагандой и кланом Януковича, который предал Донбасс и ограбил его еще в большей степени, чем всю страну", - заявил новый глава государства.

"Донецкой областью он безраздельно правил 17 лет. А теперь финансирует террористов. Именно он несет полную ответственность за политическую и социально-экономическую ситуацию, в которой оказался регион. И за безработицу, и за бедность, и за беженцев. И за убитых граждан, и за слезы матерей", - подчеркнул новый Президент.

Ранее "Главред" сообщал, что советник главы МВД Арсена Авакова - Антон Геращенко уверен, что боевиков на Донбассе финансирует Янукович и его окружение.